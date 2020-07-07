В Киевской области увеличилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 6 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 20 человек до 2 809, умерших - на 1 человека до 55.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 7 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2 809 случаев заболевания коронавирусом. В том числе - у 237 детей и у 501 медицинского работника. За сутки подтверждены 20 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 1 подростка 17 лет и у 19 взрослых... Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 55 больных. За сутки умер 1 человек", - говорится в нем.

Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Ирпене и Борисполе - по 4 случая.

Также в Бородянке, Берестянке, Киево-Святошинском районе и Яготине были зафиксированы по 2 случая заболевания коронавирусом и 1 - в Гостомеле.

За прошедшие сутки госпитализирован 1 больной, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Всего были госпитализированы 570 человек.

Выздоровели 1 522 человека, в том числе 131 ребенок.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 261 сообщение о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 34 сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве количество новых случаев коронавируса начало расти, в то время, как в 5 областях Украины не зафиксировали ни одного случая коронавируса за сутки.