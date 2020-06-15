Укрзалізниця почала продавати квитки на ще чотири поїзди далекого прямування

Після того, як на поїзді стало можливо доїхати до Вінниці, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків ще на чотири поїзди далекого прямування "Запоріжжя - Ужгород", "Харків - Івано-Франківськ", "Харків - Ужгород" і "Київ - Херсон".

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Поїзди почнуть курсувати з 19 червня, при цьому квитки можна придбати вже зараз.

Також буде збільшена періодичність курсування трьох потягів:

з 18 червня поїзд №106/105 "Одеса - Київ",

з 20 червня поїзд №102/101 "Київ-Херсон",

з 1 липня №12/11 "Київ - Новоолексіївка" курсуватимуть щодня.

Крім того, для перевезення пасажирів до місць відпочинку в Укрзалізниці вивчають можливість призначення найближчим часом поїзда №145/146 "Київ - Ізмаїл".

Як будуть ходити поїзди. Інфографіка Укрзалізниця

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" в перший день відновлення курсування приміських поїздів, 1 червня, перевезла у приміському сполученні 48,1 тис. пасажирів.

1 червня Укрзалізниця запустила 42 поїзди, і з кожним днем напрямків, куди можна буде поїхати, стає все більше, хоча тепер пасажирам доведеться їздити за новими правилами.

Укрзалізниця відновила курсування Kyiv Boryspil Express в Міжнародний аеропорт "Бориспіль".