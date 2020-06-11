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11 червня 2020, четвер, 11:39 9
Транспорт 2020-06-11T12:30:03+03:00
Українські Новини
У Вінницькій області "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів далекого сполучення: список маршрутів

У Вінницькій області "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів далекого сполучення: список маршрутів

Ирина Николенко
Укрзалізниця, Поїзди, білети на поїзд
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів далекого прямування у Вінницькій області та опублікувала список маршрутів за якими відновлено рух.

Про це передає пресслужба "Укрзалізниці" на своєму сайті, передають Українські Новини.

У зв'язку з тим, що у Вінницькій області прийняли рішення про ослаблення протиепідемічних обмежень в регіоні відновлюють далеке залізничне сполучення.

"Укрзалізниця" відкрила продаж проїзних квитків для поїздів на кілька маршрутів.

  • №106 / 105 Одеса – Київ" на станції Вінниця.
  • №772 / 771 "Хмельницький – Київ" на станції Гнівань.
  • З 13 червня буде відновлено курсування поїзда № 779/780 в сполученні "Суми – Вінниця" з відправленням з Сум та Вінниці. Він буде курсувати щосуботи і щонеділі.

Правила для пасажирів

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково мають одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон. Також пасажирам рекомендують якомога менше пересуватися по вагонах.

Також у компанії додають, що в поїздах проводять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилену обробку постільної білизни під час прання.

Провідники кожну годину під час рейсу мають проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирають поручні, дверні ручки, кнопки. У кожному вагоні встановлено дезінфектор, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наклейки про правила особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" запускає 35 пасажирських поїздів: графік повідомлення.

У п'яти областях "Укрзалізниця" не відновлює залізничне сполучення через те, що в регіонах не послабили карантин.

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У Вінницькій області "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів далекого сполучення: список маршрутів
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