Байден пообіцяв повернути співпрацю з ВООЗ, якщо переможе у виборах

На рішення чинного президента США Дональда Трампа про остаточне припинення співпраці зі Світовою організацією охорони здоров'я, відреагував кандидат у президенти Сполучених штатів від Демократичної партії Джозеф Байден і заявив, що відновить відносини з ВООЗ, якщо виграє вибори. Про це він написав у своєму Twitter.

"Американці знаходяться в безпеці, коли Америка бере участь у зміцненні глобального здоров'я. У перший день свого президентства я поверну США у ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені", – написав Байден.

Америка була в складі ВООЗ з 1948 року. У договорі було прописано, що якщо США захочуть вийти з організації, то повинні повідомити про це не пізніше, ніж за рік. Також США повинні повністю погасити свої фінансові зобов'язання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Трамп уже заявляв про те, що хоче назавжди позбавити фінансування ВООЗ.

Також Сполучені штати вважають Всесвітню організацію охорони здоров'я винною у поширенні епідемії коронавірусу по всьому світу.

Крім того, у США можуть змусити виїхати всіх іноземних студентів, якщо навчальний рік розпочнеться дистанційно.