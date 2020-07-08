підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 липня 2020, середа, 11:15 6
Америка 2020-07-08T11:45:01+03:00
Українські Новини
Байден пообіцяв повернути співпрацю з ВООЗ, якщо переможе у виборах

Байден пообіцяв повернути співпрацю з ВООЗ, якщо переможе у виборах

Елизавета Кесельман
США, Байден, Трамп, ВООЗ, Коронавірус
Джозеф Байден
Джозеф Байден

На рішення чинного президента США Дональда Трампа про остаточне припинення співпраці зі Світовою організацією охорони здоров'я, відреагував кандидат у президенти Сполучених штатів від Демократичної партії Джозеф Байден і заявив, що відновить відносини з ВООЗ, якщо виграє вибори. Про це він написав у своєму Twitter.

"Американці знаходяться в безпеці, коли Америка бере участь у зміцненні глобального здоров'я. У перший день свого президентства я поверну США у ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені", – написав Байден.

Америка була в складі ВООЗ з 1948 року. У договорі було прописано, що якщо США захочуть вийти з організації, то повинні повідомити про це не пізніше, ніж за рік. Також США повинні повністю погасити свої фінансові зобов'язання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Трамп уже заявляв про те, що хоче назавжди позбавити фінансування ВООЗ.

Також Сполучені штати вважають Всесвітню організацію охорони здоров'я винною у поширенні епідемії коронавірусу по всьому світу.

Крім того, у США можуть змусити виїхати всіх іноземних студентів, якщо навчальний рік розпочнеться дистанційно.

 

Більше новин про: США Байден Трамп ВООЗ Коронавірус

США офіційно повідомили ООН про вихід з ВООЗ...
Олександр Квасьнєвський презентував книгу Mission ...
ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі корона...
З США можуть змусити виїхати всіх іноземних студен...
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль
НАЗК вручило Зеленському два адмінпротоколи за недекларування істотних змін у майні
Новини
З 14 липня Air France відновить регулярні рейси в Україну 11:37
142 грн на 1 км газопроводів передбачено на роботи з безпеки мереж в тарифі для "Дніпропетровськгазу" 11:37 Прес-реліз
Зеленський продав нерухомість на 13,5 млн гривень 11:29
Лісову пожежу в Луганській області. Фото: прес-служба ДСНС
Зеленський прибув з робочим візитом у Луганську область через масштабні лісові пожежі 11:24
Лісову пожежу в Луганській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Луганській області: 27 осіб госпіталізували, зруйновано понад 100 будинків 11:21
більше новин
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції 13:06
більше новин
9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля схемщиків" у спортивній індустрії" 12:51
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
більше новин
Суд продовжив розслідування справи проти Порошенка до 10 жовтня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok