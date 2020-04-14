США розслідує причини виникнення коронавірусу, а також роль ВООЗ і Китаю в його поширенні

Сполучені штати Америки, які анонсували про завершення плану по ослабленню карантинних заходів, мають намір розслідувати появу коронавірусу COVID-19, а також причетність Всесвітньої організації охорони здоров'я та Китаю до його поширення. Про це заявив сенатор Рон Джонсон, передає Politico.

Як повідомляє відомство, комітет має намір знайти відповіді на наступні питання:

чому запаси США не були підготовлені в достатній мірі до епідемії? чому фармацевтичні препарати та медобладнання виробляються за кордоном?

Також предметом розслідування стане реакція ВООЗ на коронавірус і як вірус поширювався спочатку.

"З чого все почалося? Була передача від тварини до людини? Чи це прийшло з лабораторії в Китаї? Можливо, за цим стояли найкращі наміри, спроби придумати різні ліки, методи лікування коронавірусу в цілому. Нам потрібно знати, яку роль могла зіграти ВООЗ в спробі приховати цю справу", — заявив Джонсон.

Він розповів, що темою ВООЗ буде займатися сенатор Рік Скотт.

Як повідомляли Українські Новини, раніше американські ЗМІ заявили, що розвідка США попереджала влади про появу епідемії коронавірусу ще в листопаді, однак президент Дональд Трамп спростував звинувачення ЗМІ, заявивши, що такого не було.