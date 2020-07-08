США офіційно повідомили ООН про вихід з ВООЗ

Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Сполучені Штати офіційно повідомили про свій вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яку раніше припинили фінансувати.

Про це пише DW з посиланням на dpa.

За словами представника адміністрації США, вихід набуде чинності через рік - 6 липня 2021 року.Про офіційний вихід з ВООЗ адміністрація поінформувала також Конгрес. Про намір вийти з ВООЗ президент США Дональд Трамп заявив ще в травні - в розпал пандемії коронавірусної хвороби. Це намір президента США викликало різку критику в багатьох країнах світу.

Президент США фактично зробив організацію відповідальною за велику кількість смертей і заявляв про небажання ВООЗ проводити необхідні реформи всередині організації. При цьому він неодноразово підкреслював той факт, що США платять більше в бюджет організації, ніж Китай.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп хоче назавжди позбавити фінансування ВООЗ.

Крім того, у США можуть змусити виїхати всіх іноземних студентів, якщо навчальний рік розпочнеться дистанційно.