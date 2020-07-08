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08 липня 2020, середа, 09:17 9
Америка 2020-07-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
США офіційно повідомили ООН про вихід з ВООЗ

США офіційно повідомили ООН про вихід з ВООЗ

Валерия Драгомирова
Трамп, фінансування, ВООЗ, Коронавірус, коронавірус у світі
США. Фото: pixabay
США. Фото: pixabay

Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Сполучені Штати офіційно повідомили про свій вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яку раніше припинили фінансувати

Про це пише DW з посиланням на dpa.

За словами представника адміністрації США, вихід набуде чинності через рік - 6 липня 2021 року.Про офіційний вихід з ВООЗ адміністрація поінформувала також Конгрес. Про намір вийти з ВООЗ президент США Дональд Трамп заявив ще в травні - в розпал пандемії коронавірусної хвороби. Це намір президента США викликало різку критику в багатьох країнах світу.

Президент США фактично зробив організацію відповідальною за велику кількість смертей і заявляв про небажання ВООЗ проводити необхідні реформи всередині організації. При цьому він неодноразово підкреслював той факт, що США платять більше в бюджет організації, ніж Китай.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп хоче назавжди позбавити фінансування ВООЗ.

Крім того, у США можуть змусити виїхати всіх іноземних студентів, якщо навчальний рік розпочнеться дистанційно.

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