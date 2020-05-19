підписатися на розсилку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
  • Новини
  • Світ
  • Ваші помилки занадто дорогі: Трамп хоче назавжди позбавити фінансування ВООЗ
19 травня 2020, вівторок, 11:33 5
Світ 2020-05-19T11:45:01+03:00
Українські Новини
Ваші помилки занадто дорогі: Трамп хоче назавжди позбавити фінансування ВООЗ

Ваші помилки занадто дорогі: Трамп хоче назавжди позбавити фінансування ВООЗ

Елизавета Кесельман
США, Дональд Трамп, ВООЗ, Фінансування ВООЗ
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

Сполучені штати вважають Всесвітню організацію охорони здоров'я винною в поширенні епідемії коронавірусу по всьому світу. Президент США Дональд Трамп рішуче налаштований проти ВООЗ, і пригрозив назавжди позбавити фінансування. Про це глава США завив у себе в Twitter, опублікувавши відповідний лист, адресований голові ВООЗ Тедросу Аданому Гебреїсусу.

Зокрема, Трамп поставив ВООЗ ультиматум:

"Всесвітньої організації охорони здоров'я не отримає грошей США, якщо вона не виконає істотних поліпшень протягом 30 днів",йдеться в повідомленні.

 

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

 

"Ви з запізненням оголосили спалах надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров'я міжнародного значення 30 січня 2020 року... Ясно, що помилки, зроблені вами та вашою організацією у відповідь на пандемію, були надзвичайно дорогими для всього світу", написав Трамп.

Він попередив, що не тільки зупинить фінансування Сполучених Штатів, але і перегляне членство США в організації.

"Я не можу дозволити американським платникам податків продовжувати фінансувати організацію, яка в її нинішньому стані явно не відповідає інтересам Америки", заявив Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.

Більше новин про: США Дональд Трамп ВООЗ Фінансування ВООЗ

Конгрес США почав нове розслідування проти Трампа ...
Німеччина назвала Трампа "бактерією для НАТО" чере...
ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавір...
ВООЗ потрібні кардинальні реформи, – Wall Street J...
Запустять наземний транспорт і відкриють спортзали: що дозволять з 22 травня у Києві
Рада сьогодні розгляне спрощення отримання українського паспорта росіянами
Новини
Акціонери «Росток Холдингу» планують розвивати компанію, - гендиректор 11:56
Справу про можливе хабарництво Поворозника засекретили 11:37
Ваші помилки занадто дорогі: Трамп хоче назавжди позбавити фінансування ВООЗ 11:33
Зеленський проведе прес-конференцію з обмеженою кількістю ЗМІ 11:07
Індія може зіграти вирішальну роль у виробництві вакцини від COVID-19. До осені планується понад 20 млн доз 11:07
більше новин
Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO 13:29
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
Радника Венедіктової звинуватили в "зливі" обшуків СБУ Верланова та Костюка, – ЗМІ 15:17
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Міністра Криклія викликають на килим до Верховної Ради через скандал з їжею в "Інтерсіті" 11:35
більше новин
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
Майже 70% українців вважають себе щасливими, - опитування 21:54
У МОЗ розповіли, кому будуть робити тести на антитіла до коронавірусу в першу чергу 11:32
більше новин
Відновлення роботи київського метро. Як платити за проїзд після запуску
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok