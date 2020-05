Ваші помилки занадто дорогі: Трамп хоче назавжди позбавити фінансування ВООЗ

Сполучені штати вважають Всесвітню організацію охорони здоров'я винною в поширенні епідемії коронавірусу по всьому світу. Президент США Дональд Трамп рішуче налаштований проти ВООЗ, і пригрозив назавжди позбавити фінансування. Про це глава США завив у себе в Twitter, опублікувавши відповідний лист, адресований голові ВООЗ Тедросу Аданому Гебреїсусу.

Зокрема, Трамп поставив ВООЗ ультиматум:

"Всесвітньої організації охорони здоров'я не отримає грошей США, якщо вона не виконає істотних поліпшень протягом 30 днів",– йдеться в повідомленні.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

"Ви з запізненням оголосили спалах надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров'я міжнародного значення 30 січня 2020 року... Ясно, що помилки, зроблені вами та вашою організацією у відповідь на пандемію, були надзвичайно дорогими для всього світу", – написав Трамп.

Він попередив, що не тільки зупинить фінансування Сполучених Штатів, але і перегляне членство США в організації.

"Я не можу дозволити американським платникам податків продовжувати фінансувати організацію, яка в її нинішньому стані явно не відповідає інтересам Америки", – заявив Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.