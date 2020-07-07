Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати

6 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 564 до 49 607, кількість померлих від захворювання — на 21 людину до 1 283 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 3,9%, кількість нових летальних випадків - на 61,5%.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 7 липня в Україні зареєстровано 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 283 летальних, 22 193 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 564 нових випадки, одужали 490 осіб, померла 21 людина.

Таким чином, 6 липня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 564 проти 490.

Кількість нових випадків захворювання 6 липня становила 1,2% від загальної кількості захворілих на 5 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужалих і померлих) на ранок 7 липня становила 26 131 чоловік, що на 0,2% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 445), в Києві (5 665) та Чернівецькій області (5 032).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1979 випадків;

Волинська область — 2788 випадків;

Дніпропетровська область — 1116 випадків;

Донецька область — 686 випадків;

Житомирська область — 1469 випадків;

Закарпатська область — 3458 випадків;

Запорізька область — 598 випадків;

Івано-Франківська область — 2744 випадки;

Кіровоградська область — 663 випадки;

м. Київ — 5665 випадків;

Київська область — 2809 випадків;

Львівська область — 6445 випадків;

Луганська область — 85 випадків;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1919 випадків;

Полтавська область — 325 випадків;

Рівненська область — 4228 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2108 випадків;

Харківська область — 2416 випадків;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5032 випадки;

Черкаська область — 678 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська область послаблює карантин.

Також Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила роботу ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.