Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати

6 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 564 до 49 607, кількість померлих від захворювання — на 21 людину до 1 283 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 3,9%, кількість нових летальних випадків - на 61,5%. Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 7 липня в Україні зареєстровано 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 283 летальних, 22 193 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 564 нових випадки, одужали 490 осіб, померла 21 людина. Таким чином, 6 липня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 564 проти 490. Кількість нових випадків захворювання 6 липня становила 1,2% від загальної кількості захворілих на 5 липня. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужалих і померлих) на ранок 7 липня становила 26 131 чоловік, що на 0,2% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 445), в Києві (5 665) та Чернівецькій області (5 032). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1979 випадків; Волинська область — 2788 випадків; Дніпропетровська область — 1116 випадків; Донецька область — 686 випадків; Житомирська область — 1469 випадків; Закарпатська область — 3458 випадків; Запорізька область — 598 випадків; Івано-Франківська область — 2744 випадки; Кіровоградська область — 663 випадки; м. Київ — 5665 випадків; Київська область — 2809 випадків; Львівська область — 6445 випадків; Луганська область — 85 випадків; Миколаївська область — 461 випадок; Одеська область — 1919 випадків; Полтавська область — 325 випадків; Рівненська область — 4228 випадків; Сумська область — 321 випадок; Тернопільська область — 2108 випадків; Харківська область — 2416 випадків; Херсонська область — 196 випадків; Хмельницька область — 842 випадки; Чернівецька область — 5032 випадки; Черкаська область — 678 випадків; Чернігівська область — 576 випадків. Як повідомляли Українські Новини, Львівська область послаблює карантин. Також Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила роботу ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.