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07 липня 2020, вівторок, 09:58 63
Суспільство 2020-07-07T12:31:52+03:00
Українські Новини
Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати

Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати

Анна Рудык
Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

6 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 564 до 49 607, кількість померлих від захворювання — на 21 людину до 1 283 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 3,9%, кількість нових летальних випадків - на 61,5%.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 7 липня в Україні зареєстровано 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 283 летальних, 22 193 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 564 нових випадки, одужали 490 осіб, померла 21 людина.

Таким чином, 6 липня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 564 проти 490.

Кількість нових випадків захворювання 6 липня становила 1,2% від загальної кількості захворілих на 5 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужалих і померлих) на ранок 7 липня становила 26 131 чоловік, що на 0,2% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 445), в Києві (5 665) та Чернівецькій області (5 032).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
 
  • Вінницька область — 1979 випадків;
  • Волинська область — 2788 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1116 випадків;
  • Донецька область — 686 випадків;
  • Житомирська область — 1469 випадків;
  • Закарпатська область — 3458 випадків;
  • Запорізька область — 598 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2744 випадки;
  • Кіровоградська область — 663 випадки;
  • м. Київ — 5665 випадків;
  • Київська область — 2809 випадків;
  • Львівська область — 6445 випадків;
  • Луганська область — 85 випадків;
  • Миколаївська область — 461 випадок;
  • Одеська область — 1919 випадків;
  • Полтавська область — 325 випадків;
  • Рівненська область — 4228 випадків;
  • Сумська область — 321 випадок;
  • Тернопільська область — 2108 випадків;
  • Харківська область — 2416 випадків;
  • Херсонська область — 196 випадків;
  • Хмельницька область — 842 випадки;
  • Чернівецька область — 5032 випадки;
  • Черкаська область — 678 випадків;
  • Чернігівська область — 576 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська область послаблює карантин.

Також Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила роботу ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

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