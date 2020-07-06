НАЗК перевірить відповідність способу життя чиновників їх деклараціям

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) починає проводити моніторинг відповідності способу життя чиновників доходів, відображених у поданих деклараціях.

Про це сказано в повідомленні на сайті відомства, передають Українські Новини.

"Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) починає застосовувати моніторинг способу життя", — сказано в ньому.

Зазначається, що відповідний моніторинг допоможе виявити тих чиновників, які задекларували скромні доходи і одночасно користуються автомобілями категорії "люкс", купують маєтки, отримують цінні подарунки від найближчих родичів.

Під час моніторингу способу життя відомство буде перевіряти, зокрема, користування об'єктами, які не вказані в декларації, відомості про отримані подарунки, придбання об'єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи.

Згідно з повідомленням, моніторинг буде здійснюватися на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у ЗМІ, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел.

У разі, якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованих ним доходів, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Крім цього, якщо в результаті моніторингу будуть виявлені корупційні порушення — НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам та іншим уповноваженим суб'єктам.

"Віднині Україна — одна серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тому випадки, коли чиновник, заробляє 10 тисяч, їздить на "Мерседесі", тепер будуть фіксувати не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати і обробляти на рівні держави", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенко 300 млн гривень іноземного доходу.

Також НАЗК почав автоматичну перевірку декларацій після 1 червня.