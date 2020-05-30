Семья президента Зеленского задекларировала 28 млн гривен, семь часов от мировых брендов и отель в Грузии

Президент Владимир Зеленский задекларировал 15 млн гривен доходов, его супруга Елена - 13,5 млн гривен доходов за 2019 год при зарплате Зеленского за 2019, которая составила 208,7 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Президент задекларировал 3,8 млн гривен заработной платы от студии "Квартал 95", около 5 млн гривен - роялти от "Квартала 95", 1 млн гривен - доход от предпринимательской деятельности, 2,5 млн гривен возврата стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с учетом курсовых разниц при купле-продаже ОВГЗ, 902,4 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду, 134 тыс. гривен - проценты от ОТП Банка, 245,9 тыс. гривен - доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав Сергею Шефиру, 36 тыс. гривен - роялти от компании "Киностолица", 24 тыс. гривен - роялти от "Драйв продакшн", 208,7 тыс. гривен составила зарплата Президента, 211,7 тыс. гривен - проценты от латвийского филиала Приватбанка, 231 тыс. гривен - инвестиционный доход от ценных бумаг, 686,5 тыс. гривен - доход от предоставления имущества в аренду, 45 тыс. гривен - страховые выплаты, 4 тыс. гривен - роялти от "Квартал ТВ".

У Елены Зеленской 2,2 млн гривен составила зарплата на основном месте работы в "Квартале 95", 4,4 млн гривен - доход от продажи имущества, 2,4 млн гривен - доход от предоставления имущества в аренду "Кварталу 95", 686,5 тыс. гривен - доход от предоставления имущества в аренду, 231 тыс. гривен - инвестиционный доход от ценных бумаг, 113 тыс. гривен - страховые выплаты, 30 тыс. гривен - подарок в неденежной форме от супруга, 2,5 млн гривен - возврат стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с учетом курсовых разниц при купле-продаже ОВГЗ, 902,4 тыс. гривен - доход от предоставления имущества в аренду.

На счетах у Зеленского имеется 5 млн гривен и 14,8 тыс. долларов в ОТП Банке, 431 тыс. долларов в латвийском филиале Приватбанка, 6,6 тыс. долларов в Приватбанке и 112 тыс. долларов, 6,3 тыс. евро и 150 тыс. гривен он хранит в общей собственности с супругой наличными.

Также он задекларировал 402 тыс. гривен авансового взноса в Главное управление Государственной налоговой службы Оболонского района.

У жены Елены 96 тыс. гривен и 8,2 тыс. долларов имеется на счету в ОТП Банке, 5,7 тыс. долларов - на счету в латвийском филиале Приватбанка.

Также она задекларировала 811 тыс. гривен авансового взноса в Главное управление Государственной налоговой службы Оболонского района.

У Зеленского в декларации числится 1,8 млн фунтов стерлингов финансовых обязательств Film Heritage inC.

У супруги - 5 млн гривен оплаченных финобязательств в 2019 Сергею Шефиру.

У Президента в собственности имеется дом (353,5 кв. м) и земельный участок (1 200 кв. м) в Иванковичах Киевской области, квартира в Киеве площадью 131,9 кв. м, 2 паркоместа.

В общей собственности с Борисом Шефиром и Сергеем Шефиром Президент владеет квартирой в Киеве площадью 254,5 кв. м, а пололам с Сергеем Шефиром - квартирой в Киеве площадью 198,6 кв. м.

Зеленские арендуют квартиру в Великобритании площадью 91,9 кв. м стоимостью 42,3 млн гривен, также пользуются квартирой в Киеве площадью 270 кв. м (стоимостью 19,3 млн гривен), собственником которой является кипрская компания Aldorante Limited.

Также супруги задекларировали дом в Италии на 413 кв. м стоимостью 88,6 млн гривен, который зарегистрирован на их итальянскую фирму San Tommaso S.R.L.

В качестве объектов незаконченного строительства в декларации указаны 5 отельных номеров в Грузии, которые находятся в собственности компании Film Hritage Inc.

У супругов 2 автомобиля: у Зеленского Range Rover 2016 года выпуска за 4,7 млн гривен, у супруги - Mercedes-Benz S 500 4 MATIC 2014 года выпуска за 1,8 млн гривен.

Из ценного движимого имущества Президент указал наручные часы Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer, а его супруга - часы Breguet, Piaget, а также сережки и кольцо с бриллиантами Graff.

Елена Зеленская является конечным бенефицаром кипрской компании Aldorante Limited, Film Heritage inc в Белизе и San Tommaso S.R.L. в Италии.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года Министерство обороны заявило, что Зеленский проигнорировал 4 повестки о призыве на срочную военную службу в 2014-2015 годах, а Зеленский сообщил, что не получал повесток о призыве на срочную военную службу в 2014-2015 годах.