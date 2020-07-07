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07 липня 2020, вівторок, 22:16 4
Політика 2020-07-07T23:06:07+03:00
Українські Новини
Емоційне рішення: Шмигаль прокоментував відставку Смолія

Емоційне рішення: Шмигаль прокоментував відставку Смолія

Надежда Комендантова
НБУ, Яків Смолій, Відставка, Денис Шмигаль
Яків Смолій.
Яків Смолій.

Відставку колишнього голови Національного Банку України Якова Смолія, який написав заяву після зустрічі з Зеленським, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає емоційною.

Про це він повідомив в ході віртуального круглого столу "Українські реформи: що далі?", передають Українські Новини.

"На мою думку, відставка голови Національного банку пана Смолія була дещо емоційна. Не хочеться використовувати інші слова", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що відставка Смолія сколихнула країну, однак правління банку залишається на місці.

Він також зазначив, що зміна прізвища керівника не може змінити напрямок і політику роботи НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

1 липня Смолій написав і подав президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку, пояснивши це систематичним політичним тиском, хоча раніше розраховував бути на своїй посаді до 2025 року.

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