Емоційне рішення: Шмигаль прокоментував відставку Смолія

Відставку колишнього голови Національного Банку України Якова Смолія, який написав заяву після зустрічі з Зеленським, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає емоційною.

Про це він повідомив в ході віртуального круглого столу "Українські реформи: що далі?", передають Українські Новини.

"На мою думку, відставка голови Національного банку пана Смолія була дещо емоційна. Не хочеться використовувати інші слова", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що відставка Смолія сколихнула країну, однак правління банку залишається на місці.

Він також зазначив, що зміна прізвища керівника не може змінити напрямок і політику роботи НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

1 липня Смолій написав і подав президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку, пояснивши це систематичним політичним тиском, хоча раніше розраховував бути на своїй посаді до 2025 року.