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  • У Росії затримали найманого бойовика "ДНР" на прізвисько "Чорний Ленін"
12 лютого 2020, середа, 10:14 4
Світ 2020-02-12T14:30:05+02:00
Українські Новини
У Росії затримали найманого бойовика "ДНР" на прізвисько "Чорний Ленін"

У Росії затримали найманого бойовика "ДНР" на прізвисько "Чорний Ленін"

Елизавета Кесельман
ДНР, Затримання бойовиків, Ополчення
Бенес Айо.Фото з відкритих джерел
Бенес Айо.Фото з відкритих джерел

У Росії (Архангельська область), місцева поліція затримала бойовика псевдо-республіки ДНР, громадянина і уродженця Латвії на ім'я Бенес Айо, відомого, як "Чорний Ленін". Про це передає видання Regnum з посиланням на члена КПРФ Дмитра Сараєва.

"Затриманий ополченець широко відомий у колах активістів лівих поглядів. Громадську діяльність серед рухів лівого спрямування він почав в Латвії, уродженцем якої є. В останні роки Бенес служить в ополченні ДНР", - йдеться в повідомленні.

За словами Сараєва, ополченець був затриманий близько 19:30 за московським часом в селі Яренськ. В цей російський регіон він приїхав, щоб підтримати противників будівництва сміттєвого полігону в селищі Шиес, куди повинні звозити тверді побутові відходи з Москви. За словами співрозмовника, найманця нібито заарештували за запитом України, і зараз йому загрожує депортація.

"Він росіянин, незважаючи на те, що чорношкірий. У Прибалтиці він знаходиться в розшуку. Зараз на боці ополчення воює в "ДНР". Є членом комуністичної партії "ДНР". Його затримала поліція в Архангельській області за запитом України. Йому загрожує видача Україні", - повідомив чиновник.

Наголошується, що українські правоохоронні органи поки цю інформацію не підтверджували.

Як повідомляли "Українські Новини", у Донецькій області главу Светлодарского міськради підозрюють у сепаратизмі.

Крім того, в Маріуполі затримали колишнього стрільця-гранатометника "ДНР".

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