На Донбасі бойовики поранили чотирьох воїнів ЗСУ

У той час, як воїни ЗСУ за добу ліквідували вісім бойовиків, терористи 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 7 липня, 4 українських військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"7 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі і з озброєння, яке давно повинно бути відведеним від лінії бойового зіткнення", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів обстріл поблизу Новотошківського.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції біля Старогнатівки, Водяного, Богданівки та Авдіївки.

За поточну добу в результаті обстрілу ворожих 4 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим тиші дотримується.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС 6 липня, 1 військовий був травмований.

Також на Донбасі бойовики обстріляли приватний сектор.