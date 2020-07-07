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07 липня 2020, вівторок, 17:28 8
Силові структури 2020-07-07T18:30:01+03:00
Українські Новини
Бойовики припинили блокувати пункти пропуску "Мар'їнка" і "Новотроїцьке"

Бойовики припинили блокувати пункти пропуску "Мар'їнка" і "Новотроїцьке"

Ирина Николенко
Бойовики, Мар'їнка, КПВВ
Пункт пропуску
Пункт пропуску "Новотроїцьке". Фото: Facebook/Держприкордонслужба

Бойовики припинили блокування пунктів пропуску "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" в Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Зараз на лінії розмежування функціонують три КПВВ – "Станиця-Луганська", "Мар'їнка" і "Новотроїцьке". На двох останніх нещодавно бойовики блокували пропуск", – сказано в ньому. 

Зазначається, що у вівторок, 7 липня, дещо активізувався пропуск громадян через лінію розмежування на дорожньому коридорі "Маріуполь - Донецьк".

зокрема, станом на 12:00 в напрямку тимчасово окупованій території України через пункт пропуску "Новотроїцьке" прикордонники оформили близько 150 осіб та 6 транспортних засобів; на в'їзд на контрольовану територію прибуло 39 осіб і 2 транспортні засоби.

Пункт пропуску "Новотроїцьке" продовжує функціонувати з 07:00 до 20:00.

Наголошується, що російсько-окупаційною адміністрацією продовжується часткове блокування перетину лінії розмежування – поки з боку тимчасово окупованих територій тому повернувся 1 автомобіль з двома особами.

Прикордонники разом з правозахисними організаціями роз'яснюють громадянам ризики подорожі через лінію розмежування, попереджають про можливість не пропуску з боку окупанта.

Також пояснюють, що якщо бойовики відмовлять у перетині лінії розмежування, залишатися в "сірій зоні" небезпечно через можливі обстріли з боку незаконних збройних формувань, тому слід негайно повертатися на контрольовану Україною територію.

У разі не пропуску бойовиками, при поверненні на підконтрольну територію необхідно встановити додаток "Дій вдома" і пройти двотижневу самоізоляцію.

Як повідомляли Українські Новини, з 10 червня в зоні ООС відновили роботу пропуску контрольних пунктів в'їзду-виїзду для автомобільного та пішого повідомлення.

В Донецькій області бойовики блокували роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

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