Україна визначила 5 напрямків подальшої роботи з НАТО, - Кулеба

Україна визначила 5 стратегічних напрямів подальшої роботи з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це сказав віце-прем'єр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції за участю заступника генерального секретаря НАТО Беттіни Каденбах, передають Українські Новини.

"Ми обговорили багато питань нашого взаємодії, але одним з найбільш важливих наслідків засідання стало інформування НАТО про визначені Україною 5 стратегічних напрямках подальшої взаємодії з альянсом", - сказав він.

За словами Кулеби, Україна має намір зосередитися на реформі сектору оборони і безпеки (зміцнення військово-морських сил, сил спецоперацій, логістики, кіберзахисту та військової поліції), на розвиток демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, професійної освіти та розвитку військових і цивільного персоналу, розвитку національної стійкості, що дозволяє органам держави ефективно зупиняти і протидіяти сучасним викликам і загрозам (зокрема, гібридним) системи заходів і безпеки людини.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський раніше просив НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей.

В 2018 році у НАТО заявили, що поки не готові запросити Україну в програму розширених можливостей.