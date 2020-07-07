Три села на Прикарпатті відрізані від транспорту через підйом рівня води

В Івано-Франківській області повністю припинено сполученя з трьома селами через погіршення погодних умов, викликаних проливними дощами в той час, як на Прикарпатті до цього залишалися підтопленими 12 населених пунктів. Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, через підйом рівня води на р. Безулька в с. Яворів Косівського району, сталося зручновано тимчасовий переїзд на дорозі місцевого значення, через що зараз відсутнє транспортне сполучення з с. Снідавка Косівського району.

У Верховинському районі частково розмита автомобільна дорога місцевого значення в селах Волова і Бережниця, і транспортне сполучення з ними також відсутнє.

Всього в регіоні наразі відсутнє транспортне сполучення з сімома населеними пунктами і ще з 11 транспортне сполучення обмежене.

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