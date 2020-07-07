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07 липня 2020, вівторок, 20:02 5
Події 2020-07-07T21:00:02+03:00
Українські Новини
Три села на Прикарпатті відрізані від транспорту через підйом рівня води

Три села на Прикарпатті відрізані від транспорту через підйом рівня води

Ольга Фандорина
Негода, повінь на Прикарпатті, Негода на Прикарпатті, транспортне сполучення
Зруйнована дамба на Прикарпатті. Фото: Курс
Зруйнована дамба на Прикарпатті. Фото: Курс

В Івано-Франківській області повністю припинено сполученя з трьома селами через погіршення погодних умов, викликаних проливними дощами в той час, як на Прикарпатті до цього залишалися підтопленими 12 населених пунктів. Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, через підйом рівня води на р. Безулька в с. Яворів Косівського району, сталося зручновано тимчасовий переїзд на дорозі місцевого значення, через що зараз відсутнє транспортне сполучення з с. Снідавка Косівського району.

У Верховинському районі частково розмита автомобільна дорога місцевого значення в селах Волова і Бережниця, і транспортне сполучення з ними також відсутнє.

Всього в регіоні наразі відсутнє транспортне сполучення з сімома населеними пунктами і ще з 11 транспортне сполучення обмежене.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактом вирубки лісів, що ймовірно призвело до стихійного лиха на території Прикарпаття.

Негода в західних регіонах знищила 120 мостів.

Кабмін виділив 672 млн гривень на ліквідацію наслідків стихії в Західних областях.

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