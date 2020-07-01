Повінь на заході України: 12 населених пунктів досі підтоплені

Тоді як Кабінет Міністрів виділив 672 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди в західних областях, 12 населених пунктів залишаються підтопленими через негоду на Прикарпатті. Про це сказано в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Станом на 7 год. 1 липня залишаються підтопленими 12 населених пунктів (Чернівецькій – 8, Львівській – 2, Тернопільській – 3), 114 будинків (Чернівецькій – 12, Тернопільській – 102), 1 фельдшерсько-акушерський пункт у Чернівецькій області", — сказано в ньому.

Також затоплені 452 підвали (Івано-Франківська – 395, Чернівецька – 36, Тернопільська – 17, Львівська – 5), 433 присадибних ділянки (Івано-Франківська – 62, Чернівецька – 171, Тернопільська – 198, Львівська – 2).

Зруйновані 202 км автодоріг (Івано-Франківська – 201, Чернівецька – 1,4, Львівська – 0,08 і 95 мостів (Івано-Франківська – 93, Львівська – 1 і Чернівецька – 1).

Пошкоджено 549 км автодоріг і 212 мостів (Івано-Франківська - 507 км доріг і 198 мостів, Львівська – 0,2 км автодоріг, Чернівецька – 40,9 км автодоріг і 14 мостів).

Силами ДСНС врятовані, евакуйовані та (відселені) з початку робіт – 2 523 людини, протягом доби відкачано близько 36 тис. м куб. води (з початку робіт – понад 266,5 тис. м куб), розчищено 1 км автодоріг (з початку робіт - близько 14 км), 80 м русла річок (з початку робіт – близько 4 км), доставлено для населення 60 кг продуктів харчування (з початку робіт – близько 10 т).

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалось 618 осіб і 255 одиниць техніки, з них від ДСНС 445 представників особового складу та 190 одиниць техніки (з них 2 вертольоти).

Надання допомоги людям триває.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 30 червня, на Прикарпатті 19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені.

Рятувальники попередили про підйом рівнів води в річках в кількох регіонах України.