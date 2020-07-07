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07 липня 2020, вівторок, 18:47 8
Кабмін 2020-07-07T20:30:03+03:00
Українські Новини
Народжена під знаком Риб: Буславець приймає людей на роботу, покладаючись на інтуїцію і гороскоп

Народжена під знаком Риб: Буславець приймає людей на роботу, покладаючись на інтуїцію і гороскоп

Надежда Комендантова
Гороскоп, Міненерго, Ольга Буславець, Знаки зодіаку, інтуїція
Ольга Буславець Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook
Ольга Буславець Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook

В. о. міністра енергетики Ольга Буславець, яку призначили на посаду з 16 квітня, розповіла, що під час підбору кадрів в своє відомство вдається покладається на власну інтуїцію, оскільки народжена під знаком зодіаку Риби.

Про це розповіла в інтерв'ю "Економічній правді".

"Скажу вам чесно, що іноді на цих співбесідах я прислухаюся до своєї інтуїції, тому що дуже добре відчуваю людей. Я народжена під знаком Риб, а це дуже інтуїтивні люди, мене ця інтуїція дуже часто рятувала і оберігала, тому дякую Богові, що вона у мене є", - сказала Буславець.

Нагадаємо, т.в.о. міністра енергетики Буславец за травень отримала на 27 тисяч більше, ніж у квітні.

Тим часом, тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець доручила національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" опрацювати можливість реалізації проєкту з майнінгу криптовалют.

Крім того,Ольга Буславець вважає, що "зелена" енергетика дестабілізує енергосистему України. Вона пояснила, що якщо з якихось причин вийде з ладу якийсь енергоблок, диспетчер повинен мати інструмент і розуміти, яким чином і за рахунок якої генерації покрити відсутність потужності того чи іншого блоку.

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