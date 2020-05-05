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  • Т.в.о. міністра енергетики Буславець пропонує майнити криптовалюту на АЕС, - депутат
05 травня 2020, вівторок, 17:13 19
Економіка 2020-05-05T19:15:02+03:00
Українські Новини
Т.в.о. міністра енергетики Буславець пропонує майнити криптовалюту на АЕС, - депутат

Т.в.о. міністра енергетики Буславець пропонує майнити криптовалюту на АЕС, - депутат

Григорий Яковенко
криптовалюта, Енергоатом, Ольга Буславець, майнінг
Ольга Буславець. Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook
Ольга Буславець. Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець доручила національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" опрацювати можливість реалізації проєкту з майнінгу криптовалют.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Гео Лерос (фракція "Слуга народу") на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з опублікованим депутатом документом, Буславец доручила "Енергоатому" і виробничому підприємству "Енергоатом-Трейдинг" розробити нормативні і технічні питання можливості реалізації проєкту за майнингу кріптовалюти, з метою забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої атомними электространциями.

Також вона доручила "Енергоатому" привести у відповідність з вимогами чинних нормативних документів резервні дизель-генератори на Запорізькій АЕС (Енергодар, Запорізька область).

Як повідомляли Українські Новини, ціни на електроенергію можуть підскочити через обмеження потужності енергоблоків АЕС.

Також НКРЕКП пропонує скасувати пільговий тариф на електроенергію для населення.

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