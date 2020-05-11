Буславець вважає, що "зелена" енергетика дестабілізує енергосистему України

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець вважає відновлювану енергетику дестабілізуючої енергосистему України, а також вважає, що середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища з посиланням на інтерв'ю Буславец телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"На жаль, "зелена" генерація у нас - це негарантоване виробництво. Коли світить сонце і коли знайшла хмара - буде різне виробництво. Тобто вона не балансує, а навпаки, дає ще більше збудження в системі", - сказано в ньому.

Наголошується, що зазвичай енергосистема в Україні балансується гідроелектростанціями, але поточний рік є маловодних і водосховища мають недостатньо води.

Таким чином, за словами Буславец, для балансування залишається теплова генерація, проте багато ТЕС вимагають або значної модернізації або заміни на нову генеруючу потужність.

Вона пояснила, що якщо з якихось причин вийде з ладу якийсь енергоблок, диспетчер повинен мати інструмент і розуміти, яким чином і за рахунок якої генерації покрити відсутність потужності того чи іншого блоку.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні вища, ніж в європейських країнах.

10 травня потужність генерації атомних електростанцій впала до історичного мінімуму 7,41 тисяч МВт. Це становить всього 53% від загальної встановленої потужності АЕС 13,84 тисяч МВт. в той час, як в. о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що скорочення атомної генерації – вимушений крок.