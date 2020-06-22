Т.в.о. міністра енергетики Буславець за травень отримала на 27 тисяч більше, ніж у квітні

Заробітна плата тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець за травень становила 47,2 тис. гривень, тоді як у квітні вона отримала 20 241 гривню, а її заступників — від 35 тис. до 47,2 тис. гривень. Про це сказано у відповіді Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Буславець в травні, становила 47 230 гривень.

Фактична сума коштів, отриманих т.в.о. міністра, становила 38 020 гривень.

Зарплата заступників міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтина Чижика (звільнений 7 травня) становила 41 734 гривні (з них 12 428 гривень – посадовий оклад, 29 305 гривень – виплати, розраховані із середньої заробітної плати), Ірини Ставчук – 47 230 гривень, Олексія Рябчина – 47 230 гривень, Володимира Головатенка (звільнений 13 травня) – 34 974 гривні, Юрія Бойка (призначено 6 травня) – 37 286 гривень, Романа Абрамовського – 47 230 гривень.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплати в Мінекоенерго. Скріншот Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища

Ольга Буславець у травні отримала 38 020 гривень зарплати. Скріншот Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища

Як повідомляли Українські Новини, секретарю РНБО Олексію Данілову та його заступникам у травні нарахували по 47,1 тис. гривень зарплати.

Голова Національного агентства з запобіганню корупції Олександр Новіков у травні отримав 47,2 тис. гривень зарплати.