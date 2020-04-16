Кабмін сьогодні призначить Буславец в. о. міністра енергетики

Кабмін проведе позачергове засідання 16 квітня о 17:00 з кадрових питань.

Про це Українським новинам повідомило джерело в уряді.

"Екстрене Засідання планується на 17:00. Будуть розглядати питання кадрів", - сказав співрозмовник.

Він припустив, що основним питанням буде призначення Ольги Буславец виконуючою обов'язки міністра енергетики.Раніше Буславец займала посаду директора департаменту енергетичних ринків Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

При цьому вона була звільнена з посади начальника зазначеного департаменту 20 лютого.

(Новина доповнена подробицями)

В.о. міністра рішенням Кабміну може бать призначений один з діючих заступників, а Буславец не є заступником.

Це означає, що для початку треба буде призначити її просто заступником міністра, а потім в.о міністра.

Але заступники призначаються Кабміном за пропозицією міністра - це визначено ст. 9 Закону про центральних органах виконавчої влади.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Герус заявляв, що доандидат в міністри енергетики Буславец допомогла впровадити формулу "Роттердам +".

Також у розслідуванні видання "Наші гроші" повідомлялося, що кандидат на посаду міністра енергетики "просувала" в Кабміні знижку на газ для Ахметова.