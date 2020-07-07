Воїни ЗСУ за добу ліквідували вісім бойовиків

Воїни Збройних сил України за минулу добу на Донбасі ліквідували 8 бойовиків, ще один з противників зазанав поранення, в той час, як бойовики в понеділок, 7 липня, знову застосували заборонену зброю. Також ЗСУ знищили один бліндаж і дві самохідні артилерійські установки загарбників. Також під час занять зі стрільби у бойовиків вибухнув міномет, загинули троє окупантів.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби ООС.

Так, повідомляється, що за даними української розвідки, після придушення ворожої активності вісім окупантів загинули, один поранений. Також українські воїни знищили один бліндаж і дві самохідні артилерійські установки загарбників, які перебували на вогневих позиціях супротивника з істотним порушенням лінії відведення згідно з меморандумом та комплексом заходів щодо виконання мінських домовленостей.

Крім того, в штабі ООС зазначають, що після суттєвих втрат бойовиків в підрозділах окупаційних військ РФ спостерігається погіршення морально-психологічного стану.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 6 липня, військовий травмувався через розрив міни в зоні ООС.