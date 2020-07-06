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06 липня 2020, понеділок, 11:25 10
Силові структури 2020-07-06T13:00:03+03:00
Українські Новини
Військового травмовано через вибух міни в зоні ООС

Військового травмовано через вибух міни в зоні ООС

Елизавета Драбкина
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, Військовий ЗСУ, Вибух міни, Поранений військовий ЗСУ
Військовий. Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Військовий. Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Український військовослужбовець зазнав бойового травмування внаслідок розриву міни в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це сказано в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини.

Наголошується, що сьогодні, 6 липня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли оборонні укріплення збройних сил, застосувавши при цьому озброєння, заборонене "мінськими домовленостями".

"Так, по позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок розриву одніє з мін зазнав бойового травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил", — сказано в повідомленні.

Евакуаційною технікою воїна доставили у медичний заклад, де йому була оперативно надана належна допомога лікарів.

Стан здоров'я солдата задовільний.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС 5 липня, втрат не було.

2 липня на Донбасі бойовики здійснили численні обстріли..

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