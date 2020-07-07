На Донбасі бойовики знову застосували заборонену зброю, одного військового ЗСУ травмовано

Вчора, 6 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Бойового поранення зазнав один український військовий. Про це сказано в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Наші воїни негайно реагували на всі можливі погрози з боку окупантів, змушуючи їх припинити агресивні дії.

Наголошується, що районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новгородського противник спочатку застосував проти наших захисників артилерійські системи калібру 122 мм, а пізніше — 120-мм міномети. По укріпленнях українських воїнів неподалік Верхньоторецького, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", агресор відкривав вогонь з 120-мм міномета, а біля Старогнатівки — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За минулу добу в результаті обстрілу противника один український воїн зазнав бойового травмування", — сказано в повідомленні.

Також з початку поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", супротивник із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм вів вогонь на підступах до Новотошківського. Не було спокійно та в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Поблизу Старогнатівки ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а неподалік Водяного — з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 6 липня, військовий травмувався через вибух міни в зоні ООС.