Під час занять зі стрільби у бойовиків вибухнув міномет, загинули троє окупантів

Через розрив власного міномета під час занять з бойової підготовки троє бойовиків загинули і двоє зазнали поранення.

Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

"За уточненими даними розвідки, в останні дні червня в районі населеного пункту Жолобок, що на тимчасово окупованій території Луганської області, загинули троє і зазнали поранення двоє співробітників батальйону патрульної служби так званого МВС ЛНР", - сказано в ньому.

Зазначається, що інцидент стався під час занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ зі стрільби.

При цьому вогонь вівся по позиціях захисників України.

"Внаслідок грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та слабкої навченості особового складу розрахунок одного з мінометів калібру 82 мм скоїв подвійне заряджання, внаслідок чого стався розрив міномета і загибель та травмування бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 2 липня, один український військовослужбовець зазнав поранення.

30 червня на Донбасі бойовики 12 разів влаштовували провокації, поранені двоє українських військових.