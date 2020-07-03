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03 липня 2020, пʼятниця, 13:35 9
Події 2020-07-03T16:15:03+03:00
Українські Новини
Під час занять зі стрільби у бойовиків вибухнув міномет, загинули троє окупантів

Під час занять зі стрільби у бойовиків вибухнув міномет, загинули троє окупантів

Анна Рудык
війна на Донбасі, Бойовики, Новини ЛНР, 200, 300
Бойовики. Фото: rus.delfi.ee
Бойовики. Фото: rus.delfi.ee

Через розрив власного міномета під час занять з бойової підготовки троє бойовиків загинули і двоє зазнали поранення.

Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

"За уточненими даними розвідки, в останні дні червня в районі населеного пункту Жолобок, що на тимчасово окупованій території Луганської області, загинули троє і зазнали поранення двоє співробітників батальйону патрульної служби так званого МВС ЛНР", - сказано в ньому.

Зазначається, що інцидент стався під час занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ зі стрільби.

При цьому вогонь вівся по позиціях захисників України.

"Внаслідок грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та слабкої навченості особового складу розрахунок одного з мінометів калібру 82 мм скоїв подвійне заряджання, внаслідок чого стався розрив міномета і загибель та травмування бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 2 липня, один український військовослужбовець зазнав поранення.

30 червня на Донбасі бойовики 12 разів влаштовували провокації, поранені двоє українських військових.

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