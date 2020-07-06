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06 липня 2020, понеділок, 08:30 13
Силові структури 2020-07-06T10:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі окупанти влаштовували численні провокації і втратили двох "бійців" за добу

На Донбасі окупанти влаштовували численні провокації і втратили двох "бійців" за добу

Анна Рудык
Донбас, Ситуація в зоні ООС, ЗСУ, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, зона оос
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

Вчора, 5 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Серед українських захисників за добу втрат не було. Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що бойовики знову застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Тричі противник відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Мар'їнки, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" загарбники активізувалися біля Хутора Вільний і обстріляли наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і кулеметів. Факт ворожої агресії з підствольних та автоматичних гранатометів станкових також зафіксований неподалік Оріхового.

"За минулу добу втрат серед українських захисників результаті обстрілу ворожих немає ... За даними розвідки, 5 липня наші захисники знищили двох і поранили ще мінімум двох загарбників. З початку поточної доби збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, в переважній більшості з озброєння, яке давно повинно бути відведеним від лінії бойового зіткнення ... За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня на Донбасі бойовики поранили українського військового.

Також бойовики в Авдіївці Донецької області обстріляли приватний сектор.

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