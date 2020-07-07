Сьогодні Дубай відкриває кордони для туристів. Які умови для в'їзду

Крім того, що авіакомпанія ОАЕ з 8 липня відновить рейси "Київ - Дубаї", вже відсьогодні Дубай відчиняє кордони і готовий приймати іноземних туристів. Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Наголошується, що всі, хто прибувають в Дубай, зобов'язані будуть надати негативний тест на коронавірус або здати його в аеропорту. У разі позитивного результату тесту туристів направлять на 14-денний карантин.

Резиденти емірату, які на поточний момент перебувають за його межами, можуть повернутися в Дубай починаючи з понеділка. Після прибуття їм також буде необхідно здати тест на коронавірус і перебувати на самоізоляції до одержання результатів. При позитивному результаті вони мають перебуватимуть на карантині протягом 14 днів.

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