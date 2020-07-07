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  • Сьогодні Дубай відкриває кордони для туристів. Які умови для в'їзду
07 липня 2020, вівторок, 15:32 8
Світ 2020-07-07T16:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні Дубай відкриває кордони для туристів. Які умови для в'їзду

Сьогодні Дубай відкриває кордони для туристів. Які умови для в'їзду

Елизавета Кесельман
Дубай, ОАЕ, Коронавірус, Відкриття кордонів
Дубай. Фото: pixabay
Дубай. Фото: pixabay

Крім того, що авіакомпанія ОАЕ з 8 липня відновить рейси "Київ - Дубаї", вже відсьогодні Дубай відчиняє кордони і готовий приймати іноземних туристів. Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Наголошується, що всі, хто прибувають в Дубай, зобов'язані будуть надати негативний тест на коронавірус або здати його в аеропорту. У разі позитивного результату тесту туристів направлять на 14-денний карантин.

Резиденти емірату, які на поточний момент перебувають за його межами, можуть повернутися в Дубай починаючи з понеділка. Після прибуття їм також буде необхідно здати тест на коронавірус і перебувати на самоізоляції до одержання результатів. При позитивному результаті вони мають перебуватимуть на карантині протягом 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, Албанія потрапила в український список "червоної зони".

Крім того, Чорногорія знову повертає карантин. Раніше в країні оголосили закінчення епідемії коронавірусу.

Ізраїль повертає тотальний карантин. Закривають бари, нічні клуби, спортивні зали.

 

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