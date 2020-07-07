Чорногорія знову повертає карантин. Раніше в країні оголосили закінчення епідемії коронавірусу

У Чорногорії, яка відкрила свої кордони для українців, яка раніше "попрощалася з епідемією коронавірусу, знову посилює карантин у зв'язку з новими спалахами COVID-19. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Як зазначається, рішення прийнято у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Так, всю наступну тиждень кафе і ресторани Чорногорії зможуть працювати максимум до півночі. У низці муніципалітетів Північного регіону, де ситуація особливо загрозлива, припиняють їх роботу на тиждень.

Державні та приватні дитсадки закривають на карантин. Бізнесу і державним органам рекомендовано перевести працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.

Вже в третьому муніципалітеті Північного регіону — Пльовлі, в додаток до Біло Поле і Беране, вводять жорсткі обмеження.

Також вводиться заборона на збори групами більше двох осіб у відкритому громадському місці, крім членів сім'ї, які живуть разом, або осіб, які виконують регулярні робочі завдання". Це ж правило поширюється на легкові авто. Збиратися вдома у друзів або родичів також заборонено.

Також забороняють богослужіння з вірянами. Маски обов'язкові у всіх громадських місцях.

Крім того, Чорногорія вводить обов'язковий карантин під наглядом для осіб, які прибувають з Сербії.

"Кількість активних випадків у Республіці Сербія, особливо в районі вздовж кордону з Чорногорією, вимагає жорсткого нагляду. Тому осіб, що в'їжджають в Чорногорії з Республіки Сербія не буде відправлений на домашню самоізоляцію, але виключно на карантин у приміщеннях, призначених державою для цього заходу ", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня в Чорногорію вилетів перший чартер з українськими туристами.

Крім того, Чорногорія змінила правила допуску українців на свою територію. Раніше було необхідно мати результати ПЛР-тесту, тепер дозволили в'їзд і з результатами ІФА-тесту на антитіла (ELISA). Експрес-тест не підходить.