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07 липня 2020, вівторок, 14:06 15
Події 2020-07-07T15:45:02+03:00
Українські Новини
У Польщі спалили хостел з українськими заробітчанами

У Польщі спалили хостел з українськими заробітчанами

Елизавета Кесельман
Заробітчани, Польща, хочтел, пожежа в хостелі
У Польщі спалили хостел з заробітчанами. Фото: radiokrakow
У Польщі спалили хостел з заробітчанами. Фото: radiokrakow

Після того, як з 3 липня Польща відновила обов'язкову двотижневу обсервацію для громадян, що прибули з України, в місті Погожице, недалеко від Хшанова (Малопольське воєводство) підпалили хостел, в якому жили українські заробітчани. Про це повідомляє radiokrakow.pl.

Як зазначається, хостел підпалили в обід, 4 липня. У ньому жили 12 осіб, в основному, українці. З заробітчан ніхто не постраждав. Заробітчан вдалося швидко вивести з палаючої будівлі. Водночас вогонь знищив частину речей українців, які ті не встигли забрати з хостелу.

Фото: gazetakrakowska.plФото: gazetakrakowska.pl

Фото: gazetakrakowska.plФото: gazetakrakowska.pl

За попередньою інформацією, підпал влаштували двоє поляків, їх правоохоронці відразу ж знайшли і затримали. Однак чому вони підпалили хостел – поки невідомо.

"Будівля була не нова. Жителі втратили частину своїх речей. Власник забезпечив їм місце в іншому готелі", – розповіла представниця поліції Хшанова Катажина Добковська.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП.

Також в Польщі сталася ДТП за участю трьох автобусів.

Крім того, Польща відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною.

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