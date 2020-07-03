Польща повернула обов'язковий карантин для новоприбулих українців: хто звільняється

Польща повернула обов'язковий карантин, попри безкоштовне тестування на коронавірус для працівників з України.

Розпорядженням глави МВС Польщі додані категорії осіб, які не повинні йти на самоізоляцію після перетину кордону.

Так, звільняються від карантину учні, студенти різних форм навчання, слухачів закладів післядипломної освіти, аспіранти, які мають офіційне підтвердження факту навчання в Польщі. Не відбувати обсервацію також можуть особи, які провадять наукову або дослідницьку роботу в Польщі.

Від проходження 14-денного карантину в Польщі також звільнені: члени екіпажів повітряних і морських судів; особи, які працюють на морських нафтовидобувних платформах, виконують роботи по реалізації стратегічних енергетичних проєктів; водії, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення; екіпажі поїздів міжнародного сполучення.

Це також стосується членів дипмісій, представників міжнародних організацій і членів їх сімей, громадян ЄС та їх найближчих родичів, резидентів інших країн ЄС, які слідують транзитом через Польщу.

Раніше повідомлялося, що сезонні працівники, які вирішили приїхати в Польщу зі східних країн, зможуть відразу приступити до роботи без 14-денного карантину.

Однак не всі можуть потрапити в Польщу навіть з готовими документами. Відкриття єдиного пішого переходу на українсько-польському кордоні "Шегині-Медика" у Львівській області викликало ажіотаж і черги.