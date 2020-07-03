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  • З 6 липня Польща відновить роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною
03 липня 2020, пʼятниця, 19:07 8
Європа 2020-07-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
З 6 липня Польща відновить роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною

З 6 липня Польща відновить роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною

Елизавета Кесельман
Польща, Кордон, Пункт пропуску, Україна-Польща, пом'якшення карантину
Польща. фото: embaperu.ch
Польща. фото: embaperu.ch

Польща, яка відкрила 4 пункти пропуску, незабаром відкриє ще один пункт пропуску для перетину кордону з Україною. Про це зазначається у повідомленням прес-служби польського уряду.

Наголошується, що з 6 липня Польща відновлює можливість перетину кордону з Україною на польській частині автомобільного пункту пропуску Будомєж - Грушів.

"Люб'язно інформуємо, що польська сторона з 06 липня ц. р. з 00.00 год польського часу відновлює можливість перетину кордону на польській частині автомобільного пункту пропуску Будомєж - Грушів", — сказано в повідомленні.

Наголошується, що автомобільний пункт пропуску можна буде перетнути цілодобово автомобілям вагою до 3,5 тонн.

Наразі українці можуть перетнути кордон з Польщею в чотирьох пунктах пропуску — Дорогуськ-Ягодин, Корчова-Краківець, Гребенне - Рава-Руська і Медика-Шегині.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 липня Польща відновила обов'язкову двотижневу обсервацію для громадян, що прибули з України.

Крім того, Польща оплатить тести на коронавірус для українських працівників.

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