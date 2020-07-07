КС почав розгляд конституційності закону про мову

Конституційний Суд у вівторок розпочав розгляд конституційного подання 51 депутата Верховної Ради про конституційність закону про функціонування української мови як державної, який набрав чинності в липні минулого року.

Трансляція засідання проходить на сайті КС, передають Українські Новини.

Засідання почалося о 10:00.

Питання розглядається у формі усного слухання.

Суддя-доповідач у справі — Сергій Головатий.

Автори конституційного подання заявляють, що закон про українську мову порушує конституційне право громадян на використання рідної мови, створює атмосферу нетерпимості до мовного розмаїття в багатонаціональній Україні.

Також, на думку депутатів, закон створює умови для дискримінації російськомовних громадян.

Крім того, вони заявляють, що була порушена процедура розгляду законопроєкту про мову, зокрема зафіксовані факти неперсонального голосування депутатів.

Парламентарі просять КС визнати цей закон неконституційним.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявив, що закон про мову потрібно переглянути з урахуванням позиції всіх громадян.

Разумков вважає, що закон про мову потрібно змінювати, але єдиної концепції щодо нього у "слуг народу" немає.