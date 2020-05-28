Разумков вважає, що закон про мову потрібно змінювати, але єдиної концепції щодо нього у "слуг народу" немає

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є позиції, які треба міняти. Про це він заявив в інтерв'ю Главкому.

Так, Разумков зазначив, що в законі є позиції, які будуть сприйматися негативно.

"Думаю, так (закон про мову потрібно міняти, - ред.). Я розумію, там є позиції, які будуть сприйматися позитивно, а є ті, які будуть сприйматися негативно. І будь-який політик, особливо в умовах війни і непростої ситуації в державі, повинен думати не про те, як позитивно або негативно сприймуть його слова про мову, а розуміти - це об'єднає українське суспільство, чи ні", - зазначив Разумков.

Він уточнив, що відповідні законопроекти зареєстровані у парламенті, але не включені до порядку денного пленарних засідань в найближчі тижні.

У той же час на питання, чи є у "Слуги народу" узагальнена основна концепція щодо "мовного" закону, спікер сказав, що фракція в цьому випадку "досить різноманітна".

"Занадто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію. Ви це самі бачите. Але більша частина, мені так здається, буде дотримуватися саме центристської позиції, і в цьому питанні так само", - уточнив голова ВР.

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