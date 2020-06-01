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01 червня 2020, понеділок, 16:57 4
Верховна Рада і партії 2020-06-01T17:09:26+03:00
Українські Новини
Разумков заявив, що закон про мову потрібно переглянути з урахуванням позиції всіх громадян

Разумков заявив, що закон про мову потрібно переглянути з урахуванням позиції всіх громадян

Валерия Драгомирова
Українська мова, Державна мова, Закон про українську мову, Закон про мову, Дмитро Разумков
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков  вважає, що закон "Про особливості функціонування української мови як державної" потребує перегляду, враховуючи позицію всіх громадян України.

Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє "Страна".

"Якщо ми говоримо про те, як має виглядати той чи інший закон, то він має влаштовувати громадян України незалежно від того, де вони проживають і якою мовою говорять. Я думаю, що є питання, які мають потроювати всіх. Це не економіка, де та чи інша міра буде влаштовувати великий або малий бізнес: ми можемо багато дискутувати про РРО - для когось це проблема, а для когось- надходження в бюджет. Але якщо ми говоримо про такі важливі питання, як мовне питання, гуманітарні питання, повернення тимчасово окупованих територій, то потрібно враховувати позиції всіх", - сказав Разумков.

Наголошується, що Разумков не уточнив, які саме положення закону, на його думку, слід змінити. Крім того, він додав, що про введення другої державної мови не йдеться.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков вважає, що закон про мову потрібно міняти, але єдиної концепції щодо нього у "слуг народу" немає. Крім того, для уникнення напруженості "Венеціанська комісія рекомендує Україні переглянути закон про українську мову.

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