Суперечливий закон про українську мову набув чинності

Закон про забезпечення функціонування української мови як державної, який був опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 16 травня, набув чинності. Про це повідомляють Українські Новини.

При цьому деякі положення закону набувають чинності поетапно до 2030 року.

Так, положення про складання іспиту на рівень володіння державною мовою при отриманні українського громадянства вступає в силу з 16 липня 2021 року.

Положення закону про те, що мовою зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за результатами придбання повної середньої освіти та вступних іспитів є державна мова, крім зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, набуде чинності з 1 січня 2030 року.

Положення про українську мову, як обов'язкову для дисертацій, наукових робіт, конференцій набуде чинності з 16 липня 2020 року. Обов'язкове використання української мови, як обов'язкової для кіно, театрів, музеїв і всіх публічних заходів набуває чинності з 16 липня 2021.

Державні і комунальні театри повинні забезпечувати переклад вистав українською мовою, який може здійснюватися за допомогою субтитрів, звукового перекладу, а також іншим методом. При цьому застосування інших мов під час культурно-мистецьких і видовищних заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім або творчим задумом організатора заходів, а також при реалізації прав корінних народів і національних меншинств.

Зазначається, що ці вимоги не поширюються на використання мов під час виконання пісень, музичних творів з текстом.

Також використання української мови, як обов'язкової для друкованих видань набуде чинності для загальнонаціональних видань через 2,5 року, а для місцевих через 5 років (з 16 липня 2024 року).

При цьому газети та журнали можуть видаватися в декількох мовних версіях, одна з яких повинна бути українською.

Книговидавництва повинні будуть видавати не менше 50% своєї продукції українською мовою, крім видання продукції мовами корінних народів, також місця поширення повинні будуть мати не менше 50% друкованої продукції українською мовою з 16 липня 2021 року.

Крім цього, Інтернет-ЗМІ зобов'язані будуть мати українську версію, при цьому вона повинна завантажуватися за замовчуванням з 16 липня 2022 року.

Підприємства і організації всіх форм власності, які працюють з клієнтами та споживачами, повинні обслуговувати українською мовою з 16 січня 2021 года. При цьому інформація в сфері обслуговування може дублюватися іншою мовою на прохання кліентів.

Використання української мови, як обов'язкової в проектної та технічної документації буде обов'язковим з 16 липня 2020 року.

З 16 січня 2020 року також ще українська мова буде обов'язковою в рекламі.

Положення про використання української мови, як обов'язкової в діловодстві установ охорони здоров'я набуває чинності з 16 липня 2020 року.

Українська буде обов'язковою для назв аеропортів, портів, станцій, зупинок, назв транспортних засобів з 16 липня 2020 року.

Використання української мови як обов'язкової для статутних документів, листування та звітності юридичних осіб, громадських організацій, політичних партій набувають чинності з 16 липня 2020 року.

Також тижневий обсяг мовлення загальнонаціональних або регіональних ЗМІ українською мовою повинен становити не менше 90% (для місцевих ЗМІ - 80%) загальної тривалості передач і/або фільмів в кожному проміжку часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00 з 16 липня 2024 року.

Положення про здійснення державного контролю за застосуванням української мови уповноваженим щодо захисту державної мови з накладанням штрафів у разі порушень набудуть чинності через 6 місяців з дня призначення Уповноваженого Кабінетом Міністрів.

Також, зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають нові склади адміністративних правопорушень і надають можливість Уповноваженому залучати порушників мовного закону до адміністративної відповідальності набувають чинності з 16 липня 2022 року.

Як повідомляли Українські Новини, Росія знову вирішила скликати Радбез ООН через українську мову в Укрїні.

Також був опублікований повний текст закону про українську мову.