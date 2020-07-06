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06 липня 2020, понеділок, 10:23 53
Суспільство 2020-07-06T13:15:04+03:00
Українські Новини
Київ готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблення

Київ готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблення

Валерия Драгомирова
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Хрещатик. Фото: igotoworld.com
Хрещатик. Фото: igotoworld.com

Станом на 6 липня 8 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 5 липня Київ, Одеську та Львівську області визнано такими, що відповідають критеріям, Харківську та Тернопільську області — такими, що не відповідають.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус (визначений як не більш ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (61,75%).

Показником охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (18,58) та Чернігівська (14,38) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська (22,54%), Донецька (11,21%), Закарпатська (16,35%), Івано-Франківська (13,35%), Рівненська (16,67%), Харківська (11,01%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш ніж 10%) не відповідають Донецька (136,09%), Івано-Франківська (20,68%), Тернопільська (46,77%) області.

У Києві заповненість становить 38,45%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 88,22, частка позитивних ПЛР-тестів - 5,40%, динаміка - 7,58%.

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність на коронавірус в Україні стрімко падає другий день поспіль. Крім того, Житомирщина послаблює карантин.

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