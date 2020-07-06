У Києві знову зменшилася захворюваність на коронавірус за добу

Захворюваність на коронавірус в Києві дещо зменшилася, у порівнянні з попереднім показником за 4 липня. Так, 5 липня в столиці на COVID-19 захворіли 59 осіб до 5 602, померли – 2 до 116.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За минулу добу коронавірус підтвердили ще у 59 осіб ... Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 116 жителів Києва. На сьогодні в столиці вже 5 602 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - сказав він.

Серед захворілих 28 жінок віком від 19 до 73 років та 28 чоловіків від 18 до 77 років, а також 4-річна дівчинка і 2 хлопчики (3 місяці та 6 років), 4 хворих - медики.

В лікарні столиці за минулу добу госпіталізовано 7 хворих, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

За минулу добу одужав 91 киянин, всього коронавірус подолали 1 733 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено у Дніпровському та Дарницькому районах - по 9, а також Подільському, Шевченківському та Голосіївському - на 7 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні 118-й день з початку введення карантину в Україні через коронавірус. Протиепідемічні заходи подовжено до 31 липня.

Тим часом, станом на 6 липня, 8 областей не готові до введення карантинних пом'якшень. Київ, Одеську та Львівську області визнано такими, що відповідають новим критеріям для ведення послаблень карантинних заходів.