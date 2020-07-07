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07 липня 2020, вівторок, 11:24 9
Зовнішня політика 2020-07-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
Українців повернуть з Афін двома рейсами 7 липня, — Кулеба

Українців повернуть з Афін двома рейсами 7 липня, — Кулеба

Валерия Драгомирова
Українці, Затримання українців, подорожі, українці в Афінах
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

16 українців, яких не пустили в Афіни і які три доби перебувають у ізоляторі, сьогодні повернуться додому.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, пише "Європейська правда".

"Для громадян України, які застрягли в Афінах, заброньовані квитки на два авіарейси, які відбудуться сьогодні. Перший запланований на 17:10 і другий - 21:55", — сказав Кулеба.

12 громадян повернуться рейсом Ryanair, а ще четверо — рейсом Wizz Air. Кулеба зазначив, що громадяни повертаються за рахунок авіакомпанії.

В понеділок одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Ганни Левковської зробили виняток як для студентки. Вона прямувала транзитом у Францію на навчання.

Як повідомляли Українські Новини, Ryanair заявляє, що попередили всіх пасажирів про можливі обмеження в'їзду.

Крім того, авіакомпанії Wizz Air (Угорщина) Ryanair і вказують на відповідальність туриста щодо умов відвідування країни в'їзду.

Вночі 4 липня 17 громадян України не були пропущені в аеропорту після прибуття в Грецію рейсами і Wizzair Ryanair.

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Українців повернуть з Афін двома рейсами 7 липня, — Кулеба
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