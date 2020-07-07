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07 липня 2020, вівторок, 10:28 13
Суспільство 2020-07-07T11:30:02+03:00
Українські Новини
Затримання українців у Греції. Ryanair заявляє, що пасажирів інформують про можливі обмеження в'їзду

Затримання українців у Греції. Ryanair заявляє, що пасажирів інформують про можливі обмеження в'їзду

Валерия Драгомирова
Затримання українців, подорожі, правила перетину кордону, українці в Афінах
Літак. Фото: ryanair.com
Літак. Фото: ryanair.com

Найбільший лоукост-авіаперевізник Європи авіакомпанія Ryanair (Ірландія) заявляє, що попереджає пасажирів про можливі обмеження в'їзду в країну прибуття при онлайн-реєстрації, і зазначає, що перебронювати квитки для 12 українців, які були затримані 4 липня в аеропорту Афін (Греція), на наступний доступний рейс.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба авіакомпанії.

"Під час онлайн-реєстрації пасажири прямують на "сторінку обмежень подорожей Covid-19" Ryanair, де вони повинні підтвердити, що ознайомилися з застосовуваними обмеженнями до отримання посадкового талону", — сказали в авіакомпанії.

Також пресслужба уточнила, що на сайті розміщена інформація про необхідність переконатися, що пасажир перевіряє останні обмеження на поїздки і вимоги до конкретної країні, перш ніж летіти.

Водночас Ryanair зазначив, що 12 пасажирів рейсу "Київ-Афіни" було відмовлено у в'їзді в Афіни у відповідності з діючими обмеженнями уряду Греції щодо громадян, що не входять в ЄС.

Компанія перебронювати постраждалим клієнтам квитки на наступний доступний рейс до Києва.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанії Wizz Air (Угорщина) Ryanair і вказують на відповідальність туриста дізнаватися умови відвідування країни в'їзду.

Вночі 4 липня 17 громадян України не були пропущені в аеропорту після прибуття в Грецію рейсами і Wizzair Ryanair, після чого були затримані поліцією Афін і поміщені у камери.

Міністерство закордонних справ заявило, що повернення затриманих в Афінах українських громадян планується 6 і 7 липня.

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