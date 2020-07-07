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07 липня 2020, вівторок, 10:58 8
Економіка 2020-07-07T12:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль почав дорожчати у вівторок. Курс російської нацвалюти на 7 липня

Рубль почав дорожчати у вівторок. Курс російської нацвалюти на 7 липня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У вівторок, 7 липня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 6 липня знизився на 4 копійки і становить 3,29 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок підвищився порівняно з 6 липня на 4 копійки і становить 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 7 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,29 3,90
Максимальний 3,73 5,00
Мінімальний 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 липня на 6,17 коп. до 27,1663 UAH/USD, курс купівлі знизився на коп. до 8,17 26,8103 UAH/USD.

Також керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Тим часом аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань — 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

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