Рубль почав дорожчати у вівторок. Курс російської нацвалюти на 7 липня

У вівторок, 7 липня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 6 липня знизився на 4 копійки і становить 3,29 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок підвищився порівняно з 6 липня на 4 копійки і становить 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 7 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,29 3,90 Максимальний 3,73 5,00 Мінімальний 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 липня на 6,17 коп. до 27,1663 UAH/USD, курс купівлі знизився на коп. до 8,17 26,8103 UAH/USD.

Також керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Тим часом аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань — 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.