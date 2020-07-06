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06 липня 2020, понеділок, 09:40 5
Суспільство 2020-07-06T09:57:16+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус знижується другий день поспіль

Захворюваність на коронавірус знижується другий день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Пандемія в Україні
Коронавірус, covid. Фото. Pixabay
Коронавірус, covid. Фото. Pixabay

5 липня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 543 до 49 043, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 1 262 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків скоротилася на 34%, кількість нових летальних випадків - на 41%.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 6 липня в Україні зареєстровано 49 043 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 262 летальних, 21 703 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 543 нових випадки, одужала 321 людина, померло 13 осіб.

Таким чином, 5 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 543 проти 321.

Кількість нових випадків захворювання 5 липня становила 1,1% від загальної кількості тих, хто захворів на 4 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 6 липня становила 26 078 осіб, що на 0,78% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 301), в Києві (5 602) і Чернівецької області (5 018).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1967 випадків;
  • Волинська область — 2752 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1115 випадків;
  • Донецька область — 681 випадок;
  • Житомирська область — 1468 випадків;
  • Закарпатська область — 3375 випадків;
  • Запорізька область — 597 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2700 випадків;
  • Кіровоградська область — 659 випадків;
  • м. Київ — 5602 випадки;
  • Київська область — 2789 випадків;
  • Львівська область — 6301 випадок;
  • Луганська область — 84 випадки;
  • Миколаївська область — 461 випадок;
  • Одеська область — 1883 випадки;
  • Полтавська область — 324 випадки;
  • Рівненська область — 4190 випадків;
  • Сумська область — 321 випадок;
  • Тернопільська область — 2101 випадок;
  • Харківська область — 2371 випадок;
  • Херсонська область — 196 випадків;
  • Хмельницька область — 842 випадки;
  • Чернівецька область — 5018 випадків;
  • Черкаська область — 670 випадків;
  • Чернігівська область — 576 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 118-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Тим часом сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу.

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