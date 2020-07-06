Захворюваність на коронавірус знижується другий день поспіль

5 липня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 543 до 49 043, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 1 262 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків скоротилася на 34%, кількість нових летальних випадків - на 41%. Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 6 липня в Україні зареєстровано 49 043 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 262 летальних, 21 703 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 543 нових випадки, одужала 321 людина, померло 13 осіб. Таким чином, 5 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 543 проти 321. Кількість нових випадків захворювання 5 липня становила 1,1% від загальної кількості тих, хто захворів на 4 липня. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 6 липня становила 26 078 осіб, що на 0,78% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 301), в Києві (5 602) і Чернівецької області (5 018). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1967 випадків; Волинська область — 2752 випадки; Дніпропетровська область — 1115 випадків; Донецька область — 681 випадок; Житомирська область — 1468 випадків; Закарпатська область — 3375 випадків; Запорізька область — 597 випадків; Івано-Франківська область — 2700 випадків; Кіровоградська область — 659 випадків; м. Київ — 5602 випадки; Київська область — 2789 випадків; Львівська область — 6301 випадок; Луганська область — 84 випадки; Миколаївська область — 461 випадок; Одеська область — 1883 випадки; Полтавська область — 324 випадки; Рівненська область — 4190 випадків; Сумська область — 321 випадок; Тернопільська область — 2101 випадок; Харківська область — 2371 випадок; Херсонська область — 196 випадків; Хмельницька область — 842 випадки; Чернівецька область — 5018 випадків; Черкаська область — 670 випадків; Чернігівська область — 576 випадків. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 118-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Тим часом сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу.