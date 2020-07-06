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06 липня 2020, понеділок, 15:18 19
Суспільство 2020-07-06T18:00:04+03:00
Українські Новини
Одній із затриманих в аеропорту Афін українок дозволили в'їзд в Грецію

Одній із затриманих в аеропорту Афін українок дозволили в'їзд в Грецію

Елизавета Кесельман
Греція, Українці, Афіни, українці в Афінах
Ганна Левківська. Фото:
Ганна Левківська. Фото: "Європейська правда"

Після того, як в аеропорту Афін 17 українців затримали і відправили в ізолятор, одній з громадянок України дозволили перетнути кордон Шенгену і впустили в Грецію. Про це "Європейської правді" повідомили в посольстві України в Греції.

"На підставі клопотання посольства і залученого адвоката отримано дозвіл на в'їзд в Грецію, як виключення для студента, киянки Ганни Левковської. Левковська на законних підставах в'їхала в Грецію", - заявили в посольстві.

Як повідомляє відомство, на сьогодні з представником французької поліції з'ясовується питання про наявність підстав для подальшого подорожі Анни Левковської у Францію.

"Ведеться робота консула стосовно інших громадян України", - заявили в дипустанові.

Як повідомляли Українські Новини, 17 українців, затриманих у суботу, провели в ізоляторі 2 ночі. На вулицю вийти людям не дозволили, тільки ненадовго жінку випустили з онуками. Паспорти та валізи з речами людям не повернули речі віддали тільки одній жінці, яка подорожує з двома онуками.

Крім того, Міністерство закордонних справ заявило, що повернення затриманих в Афінах українських громадян планується 6 і 7 липня.

Також авіакомпанії Wizz Air (Угорщина) і Ryanair (Ірландія) вказують на відповідальність туриста дізнаватися умови відвідин країни в'їзду.

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