Можливість в'їзду в різні країни можна перевірити онлайн: список сервісів

Громадяни України, плануючи поїздку за кордон, можуть перевірити інформацію про можливості в'їзду в певну країну на кількох онлайн-сервісах, щоб не потрапити в ситуацію, як українці, яких не пустили в Грецію.

Про це повідомляє Європейська правда.

"Є кілька сервісів, за яким варто перевіряти інформацію про відкриття кордонів, і якщо ви підпадаєте під вимоги одночасно кількох з них - то, швидше за все, будете мати право на поїздку", — сказано в статті.

Перший сервіс - Інтерактивна карта від МЗС України. У ній дані досить точні, але не завжди повні. Час від часу стикалися з тим, що категорії громадян, які мають право на в'їзд, в ній не зазначено.

Також можна перевірити інформацію в системі Timatic. Її упорядником є Міжнародна асоціація повітряного транспорту, відома під англійською назвою IATA. Це — корисний інструмент, але він стосується лише подорожей авіатранспортом, і рекомендації Timatic іноді буває непросто прочитати.

Для поїздок в Європу можна використовувати також сервіс Reopen Europe від Єврокомісії. Після того, як виберете потрібну країну, треба вибрати також відмітку земної кулі, щоб перейти до режиму перетину кордонів для негромадян ЄС.

Видання підкреслює, що необхідно перевіряти і перевіряти право на в'їзд в іншу країну перед подорожжю і не варто покладатися на чужий позитивний досвід.

Ще одна порада - намагайтеся летіти прямим рейсом в країну призначення, коли мова йде про подорожі в ЄС. На жаль, транзит в Шенгенській зоні зараз працює дуже погано. Навіть якщо ви маєте право полетіти, наприклад, у Словенію, то це не значить, що вас пустять на стикувальний рейс в Німеччині або Польщі. Повідомлень про відмову у в'їзді таких пасажирів достатньо.

Слід також пам'ятати, що всі винятки є індивідуальними. Наприклад, в ЄС дійсно рекомендували пускати студентів. Але всі держави на це погодились? І які саме документи потрібні, щоб підтвердити цей статус? Те ж саме з виключенням для родичів громадян ЄС, для тих, хто їде на лікування і т. д. — на жаль, не існує універсального рецепту.

Варто ще раз повторити: якщо поїздка в ЄС не є для вас критично важливою, то краще перечекайте, щоб не стати героєм публікацій українських ЗМІ.

Видання нагадує, що є низка країн, які вже відкриті для нас без небезпеки застрягти на кордоні.

Як повідомляли Українські Новини, 17 українців, затриманих у суботу, провели в ізоляторі 2 ночі. А Міністерство закордонних справ заявило, що повернення затриманих в Афінах українських громадян планується 6 і 7 липня.

Також авіакомпанії Wizz Air (Угорщина) і Ryanair (Ірландія) вказують на відповідальність туриста дізнаватися умови відвідин країни в'їзду.

Поки громадяни України можуть в'їжджати з туристичною метою в 6 країн.