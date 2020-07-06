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06 липня 2020, понеділок, 11:27 7
Зовнішня політика 2020-07-06T12:30:03+03:00
Українські Новини
17 українців провели в ізоляторі аеропорту Афін другу ніч

17 українців провели в ізоляторі аеропорту Афін другу ніч

Валерия Драгомирова
Греція, Українці, Затримання українців, Коронавірус, обмеження пересування, українці в Афінах
Українці в ізоляторі Афін. Фото надане
Українці в ізоляторі Афін. Фото надане "Європейської правді" один з пасажирів

Українці, яких у суботу не пустили в Грецію, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін.

Посадова особа посольства вранці в неділю прибула у поліцейський відділок і доставила питну воду та засоби особистої гігієни громадянам України.

За інформацією пасажирів, компанія Wizzair передала для своїх п'яти пасажирів бутерброди і воду. Ryanair поки що не відреагував. Українцям також дозволили вийти під наглядом в їдальню для поліції, щоб купити їжу, пише "Європейська правда".

На вулицю вийти людям не дозволили, тільки ненадовго жінку випустили з онуками. Паспорти та валізи з речами людям не повернули речі віддали тільки одній жінці, яка подорожує з двома онуками.

Жінок і чоловіків розселили по різних блоках, в жіночому блоці людей значно більше. Крім українців, серед затриманих також громадяни Грузії, Албанії, в неділю також були громадяни Колумбії, але потім їх забрали з цього ізолятора. В суботу були затримані дві американки (громадянам США також заборонений в'їзд в Греції), але в неділю їх відправили зворотним рейсом через Канаду.Користувачі в соцмережах обурені тим, що лоукости літають з Києва в Афіни при таких обмеженнях.

 

Як повідомляли Українські Новини, в МЗС планують повернути затриманих в Афінах українців 6 і 7 липня. Крім того, туристам перед приїздом до Греції необхідно буде заповнити спеціальну форму.

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