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07 липня 2020, вівторок, 07:15 12
Економіка 2020-07-07T09:00:01+03:00
Українські Новини
Овочі борщового набору різко подешевшали

Овочі борщового набору різко подешевшали

Надежда Комендантова
овочі, ціни на овочі, Борщовий набір
Овочі. Фото: ateximp.com
Овочі. Фото: ateximp.com

Овочі з борщового набору різко подешевшали порівняно з 2019 роком в Києві та Дніпрі в той час, як  в Україні в тарвні комуналка і одяг подешевшала, а їжа подорожчала. Найбільше знизилися ціни на цибулю ріпчасту, яка в 2019 році оновила всі цінові рекорди.

Як повідомляє EastFruit, аудит плодоовочевих відділів супермаркетів України показав, що в двох українських містах, Києві та Дніпрі, найбільш різке зниження роздрібних цін було відзначено в категорії так званих овочів борщового набору (цибулю ріпчасту, буряк столовий, капусту, моркву і картоплю). Порівняно з 30 червня 2019 року ціни на ці категорії товарів в супермаркетах Києва і Дніпра знизилися в середньому на 24%.

айбільше знизилися ціни на цибулю ріпчасту, яка в 2019 році оновив всі цінові рекорди. Тому зниження роздрібної ціни на 42% за рік було цілком очікуваним",- говорить економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Середні ціни на цибулю ріпчасту жовтий становили 6,63 грн/кг (25 центів США) в Дніпрі і 7,75 грн/кг (29 центів США) у Києві станом на 30 червня 2020 року.

"Майже так само різко (на 41%) знизилися роздрібні ціни на столовий буряк, який в сезоні 2019/20 року дуже розчарував овочівників. Попит на нього протягом усього сезону залишався низьким, а пропозиція суттєво перевищувало рівень попиту. І навіть ціни на ранній буряк врожаю 2020 року залишаються поки що дуже низькими. Це ще раз підтверджує тезу про те, що орієнтація виключно на внутрішній ринок у вирощуванні овочів борщового набору – це занадто високий ризик. Без напрацювання можливостей експорту овочів, випадки надвиробництва і падіння цін нижче собівартості, будуть траплятися регулярно",- зазначає Андрій Ярмак.

За даними аудиту, столовий буряк червоний в супермаркетах Києва 30 червня 2020 року можна було купити в середньому за 7.83 грн/кг (29 центів США), а в Дніпрі – за 7.54 грн/кг (28 центів США).

На третьому місці за рівнем зниження цін виявилася білокачанна капуста. Вона подешевшала в середньому на 22%, причому в Дніпрі ціни на неї впали сильніше, ніж у Києві. Морква в супермаркетах подешевшала в середньому на 9%, а картопля – на 4%.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні рекордно подорожчали кріп і петрушка і обвалилися ціни на картоплю.

Тим часом, в українців з'явилася можливість онлайн відстежувати зміну цін на соціальні продукти.

 

 

 

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