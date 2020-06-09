Комуналка і одяг подешевшали, їжа подорожчала. Як змінилися ціни в Україні в травні

Карантинні заходи негативно вплинули на промисловість. У той час, як з січня по квітень ВВП України впав на 5%, в травні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,3%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в травні підвищилися на 1,2%, на одяг і взуття - знизилися на 1,4%, на житлово-комунальні послуги - знизилися на 2,8%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,3%, на освіту – не змінилися.

У порівнянні з травнем 2019 року, в травні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 1,7%.

У січні-травні інфляція склала 1,8%.

Як повідомляло агентство, у квітні інфляція склала 0,8%, ВВП України впав.

У 2019 році була зафіксована інфляція 4,1%, до 2018 року - інфляція 9,8%, у 2017 році - інфляція 13,7%, у 2016 році – інфляція 12,4%, у 2015 році - інфляція 43,3%.

НБУ прогнозує скорочення економіки у 2-му кварталі 2020.

Тим часом, у Держбюджет на 2020 рік закладено зростання споживчих цін (з грудня до грудня попереднього року) - 5,5%.