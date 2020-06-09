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09 июня 2020, вторник, 17:27 174
Экономика 2020-06-09T18:00:02+03:00
Українські Новини
Коммуналка и одежда подешевела, еда подорожала. Как изменились цены в Украине в мае

Коммуналка и одежда подешевела, еда подорожала. Как изменились цены в Украине в мае

Надежда Комендантова
Инфляция, Цены на продукты, цены на одежду, Цены на коммуналку
Цены на продукты.
Цены на продукты.

В то время, как с января по апрель ВВП Украины упал на 5%, в мае 2020 года потребительские цены повысились на 0,3%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае повысились на 1,2%, на одежду и обувь - снизились на 1,4%, на жилищно-коммунальные услуги - снизились на 2,8%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,3%, на образование – не изменились.

По сравнению с маем 2019 года в мае 2020 года потребительские цены повысились на 1,7%.

В январе-мае инфляция составила 1,8%.

Как сообщало агентство, в апреле инфляция составила 0,8%. В 2019 году была зафиксирована инфляция 4,1%, в 2018 году - инфляция 9,8%, в 2017 году - инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%. 

Также НБУ прогнозирует сокращение экономики во 2-м квартале 2020.

Тем временем, в Госбюджет на 2020 год залоден рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%.

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