В Україні впали ціни на картоплю: яка ціна на овоч на гуртових ринках

В кінці червня на гуртоих ринках України істотно подешевшала картопля через збільшення пропозиції картоплі нового врожаю. Водночас зміну цін на соціальні продукти відтепер можна відстежувати онлайн.

Про це повідомляє EastFruit з посиланням на дані своїх аналітиків.

Так, повідомляється, що якщо вранці 30 червня в південних регіонах України дрібнооптові продажі немитої картоплі здійснювалися в середньому по 9-10 грн/кг (34-37 центів США за кг), то вже до 10 години ранку за такою ціною продати картоплю стало складно. В окремих випадках виробники погоджувалися продати великі партії картоплі за ціною 7-8 грн/кг (26-30 центів США за кг).

Наголошується, що минулої п'ятниці середня оптова ціна на картоплю стандартної якості в Україні становила близько 11 грн/кг (41 цент), а дрібнооптова – 12-13 грн/кг (45-48 центів США за кг). Таким чином, за кілька днів середня ціна картоплі знизилася в середньому на 25%.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в тарвні комуналка і одяг подешевшала, їжа подорожчала.

Тим часом ціни на ранній херсонський кавун різко впали.