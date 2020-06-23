Українці зможуть відстежувати зміну цін на соціальні продукти онлайн

Про це сказано в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Щоб зробити процес максимально зручним і прозорим на період карантину було запущено новий сервіс декларування цін, а також дашборд, де українці можуть відслідковувати зміни вартості товарів", — сказано в ньому.

Наголошується, що бізнес через кабінет дає інформацію про зміни цін на товари, у разі збільшення ціни більш ніж на 5% — інформація зберігається в центральній базі даних у вигляді єдиного реєстру.

Інспектори Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів через кабінет моніторять процес, без зайвої комунікації з бізнесом.

Своєю чергою споживачі стежать за змінами цін через публічний дашборд.

В реєстрі будуть публікуватися ціни на товари протиепідемічного призначення (антисептики, дезінфектанти, окремі лікарські засоби, засоби індивідуального захисту) і товари суттєвої соціальної значущості.

Як повідомляли Українські Новини, комуналка і одяг подешевшала, їжа подорожчала: як змінилися ціни в Україні в травні.

Раніше повідомили про підвищення цін на сезонні продукти в травні.