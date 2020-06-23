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23 червня 2020, вівторок, 08:59 9
Інтернет і IT 2020-06-23T09:45:02+03:00
Українські Новини
Українці зможуть відстежувати зміну цін на соціальні продукти онлайн

Українці зможуть відстежувати зміну цін на соціальні продукти онлайн

Анна Рудык
Держрегулювання цін, соціальні продукти, Міністерство цифрової транформації
Продукти. Фото: pixabay
Продукти. Фото: pixabay

Міністерство цифрової трансформації запустило онлайн-реєстр роздрібних цін на соціально значущі продукти, на які набрало чинності держрегулювання цін.

Про це сказано в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Щоб зробити процес максимально зручним і прозорим на період карантину було запущено новий сервіс декларування цін, а також дашборд, де українці можуть відслідковувати зміни вартості товарів", — сказано в ньому.

Наголошується, що бізнес через кабінет дає інформацію про зміни цін на товари, у разі збільшення ціни більш ніж на 5% — інформація зберігається в центральній базі даних у вигляді єдиного реєстру.

Інспектори Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів через кабінет моніторять процес, без зайвої комунікації з бізнесом.

Своєю чергою споживачі стежать за змінами цін через публічний дашборд.

В реєстрі будуть публікуватися ціни на товари протиепідемічного призначення (антисептики, дезінфектанти, окремі лікарські засоби, засоби індивідуального захисту) і товари суттєвої соціальної значущості.

Як повідомляли Українські Новини, комуналка і одяг подешевшала, їжа подорожчала: як змінилися ціни в Україні в травні.

Раніше повідомили про підвищення цін на сезонні продукти в травні.

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